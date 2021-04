La cairese Alice Ghione vince il 1° premio Junior al concorso canoro "Buon Compleanno Roma" con Davide Settevendemie - IVG.it

Cairo Montenotte. Lo scorso 21 aprile al concorso canoro “XXI Aprile Buon Compleanno Roma”, tenutosi presso il Mamo Center della capitale, il duo composto dalla dodicenne cairese Alice Ghione e dal tredicenne sulmonese Davide Settevendemie ha vinto il primo premio nella categoria Junior.

Per arrivare a questo ottimo risultato i due ragazzi si sono preparati con le rispettive insegnanti, ovvero Danila Satragno, cantante e fondatrice del metodo Vocal Care, per Alice e Antonella Bucci per Davide, e hanno così stupito la giuria. L’idea è nata per gioco durante il lockdown con prove online e alla fine, preparandosi e impegnandosi, è arrivato il successo su altri venti partecipanti.

I due giovanissimi cantanti hanno portato in gara il brano “Marvin Gaye” di Charlie Puth e Meghan Trainor, che permesso loro di ottenere un soggiorno gratuito di una settimana presso un villaggio turistico in Abruzzo, regione di provenienza di Davide Settevendemie, per la finale di un’altro concorso.

In più sono stati scelti per tenere almeno un paio di concerti in Argentina, tra le città di Buenos Aires, La Plata e Rosario, dove si esibiranno con un’orchestra dal vivo. Infine saranno ospiti del Festival Internazionale della Musica Italiana, che si terrà al Teatro Coliseum di Buenos Aires e sarà trasmesso su RAI International.

Il premio è stato assegnato dal referente e organizzatore del festival Claudio Berardinelli: “Siamo fieri di questi ragazzi perché, anche se distanti, con impegno e passione hanno realizzato il loro sogno”.