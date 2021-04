Investire nell'ambiente: il gruppo Banca Carige avvia l'offerta di Arca Oxygen Plus - IVG.it

Liguria. Il Gruppo Banca Carige offre alla propria clientela “Arca Oxygen Plus”, il nuovo prodotto di risparmio gestito da Arca Fondi SGR – “migliore società di gestione del risparmio” italiana secondo Il Sole 24 Ore – che punta a raggiungere obiettivi sostenibili.

Arca Oxygen Plus è, infatti, un fondo di investimento bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di società e Paesi che si impegnano a contenere le emissioni di CO2. “La nuova soluzione – spiegano dalla Banca – offre ai risparmiatori l’opportunità di valorizzare i propri investimenti impiegandoli in settori che sono in forte espansione producendo, nel contempo, effetti positivi sul pianeta, dall’efficienza energetica fino alla riduzione dell’inquinamento”.

Come segnale concreto di responsabilità socio-ambientale, Arca Fondi si impegna a piantare un nuovo albero per ogni sottoscrizione di “Arca Oxygen Plus” superiore a 10 mila euro. I boschi che verranno piantati nel contesto di questa iniziativa entreranno a far parte del progetto nazionale Mosaico Verde, iniziativa lanciata da AzzeroCO2 e Legambiente con il patrocinio delle più importanti Istituzioni nazionali (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Forestali, ANCI, FSC, ecc.).

Il Progetto prevede un impegno a piantare 3.000 alberi per tre anni in diverse aree del territorio nazionale che necessitano di opere di piantumazione. Per il 2021 sono state identificate 4 aree: Sondalo-Valdisotto, Castelfranco Emilia, Parco Nazionale del Vesuvio e, con specifico riferimento ai territori Liguri, il Parco di Montemarcello Magra-Vara.

Arca Oxygen Plus promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088. “Il Gruppo Banca Carige – commenta il Chief Commercial Officer Gianluca Guaitani – offre questo nuovo fondo ESG nella convinzione che investire sul futuro, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, sia una soluzione di investimento prospetticamente interessante e contribuisca ad un futuro di maggior benessere per tutti. In questo senso condividiamo pienamente le iniziative di Arca Fondi che da anni è all’avanguardia sulle tematiche ESG”.