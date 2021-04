Insegnante ligure in rianimazione per emorragia cerebrale, era stata vaccinata il 22 marzo

Liguria. E’ stata ricoverata all’ospedale San Martino in rianimazione a causa di un’emorragia cerebrale “in un quadro trombotico”, un’insegnante di 32 anni che lo scorso 22 marzo era stata vaccinata in Liguria con Astrazeneca.

La donna avrebbe cominciato a non sentirsi bene ieri, e oggi è arrivata al pronto soccorso del nosocomio genovese dopo essere stata trovata in gravi condizioni nella sua abitazione.

“La Direzione del Policlinico ha attivato – si legge in una nota dell’ospedale – le previste segnalazioni nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza verso AIFA”.

Il vaccino Astrazeneca era stato sospeso in mezza Europa, Italia compresa, dopo alcuni casi di decessi legati proprio a trombosi, poi la somministrazione era ripresa dopo il via libera di Ema ed Aifa. Proprio di oggi la notizia che il vaccino Astrazeneca è stato sospeso in Olanda.

Nel Regno unito intanto sono sette persone morte a causa di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate con il siero di AstraZeneca: lo ha reso noto oggi la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Ieri la stessa MHRA aveva detto di avere identificato 30 casi di eventi avversi riguardanti la coagulazione del sangue su oltre 18 milioni di somministrazioni dello stesso vaccino.

Secondo i dati resi noti dall’EMA mercoledì scorso, sono stati registrati finora 62 casi di trombosi venosa cerebrale nel mondo, di cui 44 nei 30 Paesi dello Spazio economico europeo (UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein) su 9, 2 milioni di dosi di vaccino somministrate.

Tra gli altri Paesi, in Germania sono stati registrati 31 casi sospetti di trombosi venosa cerebrale e 9 decessi, in Francia vi sono stati 12 casi e quattro decessi su 1,9 milioni di dosi somministrate e in Norvegia cinque casi e tre decessi su 120.000 di dosi.