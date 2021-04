Infrastrutture, Rixi: “Dal ministero 38 milioni per ponti, viadotti e strade liguri” - IVG.it

Liguria. “Ponti e viadotti più sicuri, adeguamento delle strade in sicurezza, opere di demolizione, ricostruzione e misure antisismiche. A questo servono i 38 milioni di euro che il ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili (ex Mit) ha destinato alla Liguria su intervento del vice ministro Alessandro Morelli che lunedì 3 maggio sarà in visita alla Spezia e Albiano Magra”.

Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale delle Infrastrutture.

“Soldi che si sommano alle opere previste dal Recovery plan che, grazie all’impegno della Lega, cambieranno la geografia delle infrastrutture in tutta la regione. Nel dettaglio, circa 9 milioni sono stati destinati alla provincia di Imperia, 7 nel savonese, oltre 13 nel genovese e quasi 9 milioni nello spezzino. Un cambio di passo importante con la Lega al governo”, conclude Rixi.