Infortunio sul lavoro a Lusignano, operaio incastrato in un macchinario - IVG.it

Albenga. Infortunio sul lavoro questa mattina a Lusignano, nell’albenganese.

Secondo quanto appreso, un addetto al capannone dell’ex isola ecologica è rimasto ferito, dinamica e cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto stanno ancora operando i militi della Croce Rossa di Albenga e il 118.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 e 30, nel sito di smaltimento rifiuti per carta e plastica situato lungo la strada provinciale 6.

Il ferito, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Operaio rimasto incastrato in un macchinario

Stando alle prime informazioni pare che l’operaio di 46 anni sia rimasto incastrato in un macchinario, per fortuna fermato in tempo dai colleghi prima che si verificasse uno schiacciamento toracico dalle ben più gravi conseguenze.

Sono ancora in corso accertamenti per capire i motivi dell’infortunio, se un errore umano o un problema tecnico dell’impianto.