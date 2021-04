Incorvaia con “Seconda Stella a Destra”: spesa solidale per aiutare una famiglia in difficoltà

Savona. Continua la missione di Fabio Incorvaia, lo sportivo che ha creato la Jet Ski Therapy, volta ad aiutare le famiglie savonesi in difficoltà. Questa volta attraverso l’iniziativa della spesa solidale, così come avvenuto nelle vacanze pasquali grazie alla segnalazione dell’associazione “Seconda Stella a Destra”.

“Replicare un’azione come quella della spesa solidale a Pasqua è doveroso quando ti arriva la seconda segnalazione di una famiglia che potrebbe beneficiare di tale gesto” dichiara Incorvaia. Ed è così che con un buono spesa, offerto da Lidl Italia ed un piccolo contributo dello sportivo e di “Seconda Stella a Destra” che Incorvaia torna tra le corsie dei generi alimentari per riempire nuovamente un grande carrello di provviste di prima necessità a favore della famiglia di un altro campione di Jet Ski Therapy.

“Siamo entusiasti e grati di vedere nuovamente la gioia di chi non si aspettava niente altro che un uovo di pasqua” sottolinea Incorvaia.

Un’iniziativa che Francesca Sessa, presidente di “Seconda Stella a Destra” spera possa ampliarsi: “Poter sostenere le famiglie in difficoltà dovrebbe essere una missione non relegata alle sole festività, ma uno stile di vita che se adottassimo tutti ci renderebbe più vicini agli altri. La nostra associazione nasce con questo intento: da un piccolo gruppo di genitori che ha il desiderio di proporsi in prima persona a sostegno di altri genitori che, come loro, vivono le enormi difficoltà, a volte anche economiche, legate alla cura e alla crescita di un figlio con disabilità”.

“Sostenere significa anche questo, poter tendere una mano anche verso quelle necessità che insorgono quando un genitore perde il lavoro o è costretto a lasciarlo per accudire il proprio bimbo” spiega Sessa che poi conclude: “Un ringraziamento al capo Area Lidl, alla direttrice Lidl Savona e a Lidl Italia per averci aiutato nuovamente in questa missione”.