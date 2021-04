Incidente sulla A10: un ferito soccorso da vigili del fuoco e sanitari - IVG.it

Andora. Incidente questa sera sull’autostrada A10, nel tratto tra Albenga e Andora, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 20 e 30, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Albenga.

Nell’impatto tra i due mezzi uno dei conducenti è rimasto ferito: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Imperia. Praticamente illeso l’altro guidatore.

Al momento non si segnalano particolari disagi alla viabilità nel tratto autostradale a seguito del sinistro.