Incidente stradale per il direttore artistico e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona

Savona. Il direttore artistico e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona Claudio Gilio è rimasto coinvolto in un incidente stradale, riportando numerose fratture parzialmente scomposte.

Dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale SS. Annunziata di Savigliano, i medici stanno valutando il trasferimento al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino per un delicato intervento di riduzione delle fratture, con prognosi, al momento, di 90 giorni. Il direttore è sempre stato cosciente.

“Le attività dell’Orchestra, tra cui quelle dell’Accademia Musicale di Savona, continueranno a svolgersi regolarmente. Gli uffici stanno inoltre lavorando alla programmazione dei prossimi mesi, in attesa di nuove disposizioni ministeriali”.

“Il direttore tornerà a lavorare in presenza non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. Seguiranno aggiornamenti” affermano dallo staff dell’Orchestra Sinfonica savonese, con l’in bocca al lupo per una pronta guarigione.