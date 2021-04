In provincia di Savona è di nuovo zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa è vietato sino all’11 aprile

Provincia. In provincia di Savona scatta di nuovo la zona rossa (almeno sino all’11 aprile). A confermarlo, questo pomeriggio attraverso un post su facebook, è stato il governatore ligure Giovanni Toti. Il provvedimento partirà dalla mezzanotte di oggi.

Cosa si può fare e che cosa è vietato in zona rossa? Diamo una ripassata alle regole così come aggiornate dall’ultimo decreto del governo Draghi.

Con la zona rossa sarà operativo il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra e il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino. Restano chiusi musei, mostre, parrucchieri, centri estetici e barbieri. I ristoranti restano operativi per asporto e consegne a domicilio fino alle 22. L’asporto dai bar sarà consentito fino alle 18, mentre rimane vietato consumare i prodotti nei pressi del locale. Fanno eccezione gli autogrill, dove sarà ancora consentito consumare cibo all’interno.

Così come previsto dal decreto governativo, a partire dal 7 aprile torneranno a scuola (anche in zona rossa) i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, le elementari e la prima media. Didattica a distanza invece dalla seconda media in poi. Dopo l’11 aprile, se la zona rossa non sarà prorogata, potranno tornare in presenza i ragazzi di seconda e terza media, più quelli delle superiori seppur con un numero limitato di studenti (come già accadeva nelle ultime settimane).

Tra poco firmerò un’ordinanza che dispone la zona rossa nel ponente ligure, nelle province di Savona e di Imperia, da… Pubblicato da Giovanni Toti su Giovedì 1 aprile 2021

Questa disposizione, peraltro, non potrà essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni.

Gli spostamenti dalla propria residenza saranno consetiti solo per comprovati motivi legati a salute, lavoro, urgenza o studio.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, fino a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri infraquattordicenni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Il tutto all’interno della propria regione.

In Liguria, come da ordinanza regionale, non ci si potrà spostare nelle seconde case.

I partner che vivono in comuni o regioni diverse potranno ricongiungersi, purché il luogo scelto per il ricongiungimento coincida con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Allo stesso modo si consentono gli spostamenti per visitare i propri figli minorenni, in ipotesi di genitori separati. Un solo parente adulto può spostarsi per prestare assistenza ad una persona non autosufficiente che non risulti assistita in quel periodo.

L’attività motoria resta consentita, purché svolta individualmente, evitando assembramenti e restando nei pressi della propria abitazione. Permessa l’attività sportiva all’interno dei confini del proprio comune di residenza. In bicicletta è consentito allontanarsi dal proprio comune, a condizione che si parta dalla propria abitazione per poi farvi ritorno, senza quindi trasportare la bici in macchina. Sospese le attività di palestra e piscina.

Ci si potrà spostare in chiesa o in altri luoghi di culto, col vincolo di optare per quelli più vicini alla propria abitazione. L’ingresso nei luoghi di culto resta quindi consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza interpersonale non inferiore a un metro. In ogni caso occorrerà dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.