In onda su Rai3 il documentario di Geo girato a Savona e Albissola Marina

Savona. Andrà in onda venerdì 9 aprile all’interno di Geo, su Rai3, il documentario realizzato la scorsa estate dalla società di produzione RREPORTER srl, realizzato a Savona, Albissola Marina e dintorni, la cui regia è stata curata da Gioacchino Castiglione.

“Quando è arrivata la proposta di realizzare questo documentario a Savona abbiamo illustrato alla produzione le ricchezze che abbiamo intorno coinvolgendo così anche il Comune di Albissola Marina” raccontano gli assessori Doriana Rodino, cultura e turismo, e Maurizio Scaramuzza, manifestazioni ed eventi.

“Lavorare insieme e collaborare con i comuni vicini è molto importante e siamo certi che il regista, Gioacchino Castiglione, avrà saputo cogliere gli aspetti più caratteristici del nostro territorio”.

“Il nostro è un patrimonio artistico, culturale e naturale che non finirà mai di sorprendere per le eccellenze presenti, testimonianza di una memoria storica importante, per cui il nostro Paese viene riconosciuto a livello internazionale. Spesso le storie di vita si intrecciano con quelle professionali, dando luogo a racconti affascinanti dove la passione è il denominatore comune che diviene il motore trainante per costruire il futuro. In un susseguirsi di luoghi ed incredibili scenari, l’arte ceramica, la pesca, l’agricoltura e l’enogastronomia vengono narrate sapientemente attraverso il vissuto quotidiano, apparentemente ordinario, di uomini straordinari e delle loro famiglie. Desidero ringraziare l’architetto Donatella Lavizzari per aver contribuito a rendere possibile tutto questo e tutti coloro che, con generosità, hanno dimostrato l’ospitalità dei nostri territori” commenta il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“E’ davvero un onore per la nostra cittadina essere stati inseriti all’interno di un documentario che descrive il territorio del savonese, grazie alla nostra più preziosa peculiarità: la tradizione caramica, segno distintivo di un’identità culturale e sociale riconosciuta a livello internazionale, con le sue botteghe, i vicoli del centro storico e Casa Museo Jorn. Mi unisco ai ringraziamenti a Donatella Lavizzari che ha immaginato e guidato il progetto e a Gioacchino Castiglione per la sapiente regia”conclude il vicesindaco e assessore alla cultura di Albissola Marina, Nicoletta Negro.