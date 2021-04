In Liguria nei tre giorni di Pasqua oltre 7000 vaccini. Toti: “Fase di intensificazione della campagna, importante garantire continuità”

Regione. “Saranno oltre settemila i liguri vaccinati da sabato al lunedì di pasqua: un numero naturalmente inferiore a quello dei normali giorni lavorativi ma che garantisce la continuità della campagna di vaccinazione. Gli hub che abbiamo aperto non sono ancora a regime ma hanno prodotto già un incremento di vaccinazioni considerevole rispetto alla media di due settimane fa”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita questa mattina al centro vaccinale della Spezia, allestito nella sede ex Fitram. Domani sarà in visita alle Fiera di Genova alle 10:30 e all’ospedale pediatrico Gaslini alle 11:30.

“Siamo in una fase di intensificazione della campagna vaccinale ed è importante non fermarsi mai per quanto è possibile, anche nei giorni di festa. I centri si fermeranno solo uno di questi tre giorni, ma a rotazione”.

“Abbiamo aumentato la percentuale dei somministrati sui consegnati: a meno di nuovi ritardi nelle consegne, che mi auguro non si verifichino ancora, non rallenteremo più. Ringrazio tutti gli operatori per l’impegno in questi giorni di festa”.