Impatto auto-moto da cross a Cairo: giovane trasportato in ospedale - IVG.it

Cairo Montenotte. Scontro tra una moto da cross e un’auto a San Giuseppe di Cairo, in via Indipendenza. E’ successo questa sera intorno alle 18.30. Ad avere la peggio è il giovane alla guida del mezzo a due ruote che a seguito dell’impatto è caduto a terra.

Sul posto per prestare le prime cure al 15enne e a trasportarlo al San Paolo di Savona sono stati i militi della Croce Bianca di Carcare. Fortunatamente il giovane non ha subito traumi importanti e non è in pericolo di vita. Per lui è stato disposto un codice giallo.

Per chiarire la dinamica dell’incidente presenti i carabinieri.