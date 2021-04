Finale Ligure. “Il vaccino? Lo amo. Ho 91 anni e voglio arrivare a 100”. Così Edda Romana, vaccinata oggi nei chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure, uno degli hub vaccinali della provincia di Savona, dimostra la sua determinazione ed esprime la propria soddisfazione nel ricevere la dose del vaccino contro il Covid.

Sono iniziate il 15 febbraio, due giorni dopo rispetto alla partenza nella città capoluogo, le vaccinazioni a Finale Ligure per gli over80 come previsto dal piano vaccinale dell’Asl2 e proseguono ancora oggi.

Non manca il ringraziamento per il personale sanitario che le ha permesso di realizzare questo “desiderio”: “Grazie dottori, grazie infermieri”, così si legge nel cartoncino colorato che ha mostrato dopo la somministrazione del farmaco, durante lo scatto, per ricordare questo momento.