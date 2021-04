Il Savona Calcio dice addio a Urano Benigni, per due stagioni in maglia biancoblù - IVG.it

Savona. All’età di 75 anni è morto Urano Francesco Navarrini. Ex calciatore, classe 1945, risiedeva a Milano. Fino al 1972, anno in cui il padre lo riconobbe, erano noto come Urano Francesco Benigni, portando il cognome della madre.

Cresciuto nelle giovanili di Edera Verona, Grünland Milanese Libertas e Milan, a livello di prime squadre giocò, tra il 1964 e il 1978, con le maglie di Pistoiese, Milan, Savona, Taranto, Verbania, Novara, Pro Patria. Giocava nel ruolo di centrocampista.

Dal 1978 fino alla fine degli anni Ottanta svolse il compito di allenatore di Pro Patria, Aosta, Sorrento, Elpidiense, Potenza, Vigevano.

Con il Savona giocò due campionati: 1966/1967, col diciassettesimo posto in Serie B, e 1967/1968, con il terzo posto nel girone A della Serie C.

“La società Asd Pro Savona Calcio, nella persona del presidente Enzo Grenno e dell’intera dirigenza, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Urano Navarrini, ex giocatore del Savona. Militò nei biancoblù dal 1966 al 1968, in prestito dal Milan: per lui 26 presenze e 4 reti ed è ricordato dai tifosi come Benigni” è il messaggio di cordoglio del sodalizio biancoblù.