Il ringraziamento di una lettrice a Barbara: "Mi ha aiutato dopo l'incidente, umana e comprensiva" - IVG.it

Vorrei raccontare la mia esperienza vissuta in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa estate. Era la prima volta e non è semplice, non solo per quello che ti ritrovi a vivere quando capita a te. Una frattura ad una gamba, infatti, mi ha costratta a trascorrere l’estate a casa, con una gamba dapprima immobilizzata in un tutore e impossibilitata a compiere qualunque gesto quotidiano in autonomia, poi stampelle e fisioterapia per tanto tempo, periodo difficile anche per tutto quello che significa seguire il dopo, con tutte le pratiche da seguire e i documenti da produrre dopo un sinistro.

Non sapevo da che parte cominciare, come funzionasse tutta la parte che va dalla denuncia all’assicurazione alle varie visite mediche e ortopediche da effettuare. Ed è li, in quel momento, sentendomi un po’ persa che ho ricordato il suggerimento di un’amica. “Se mai ne avessi bisogno rivolgiti a Barbara”, mi aveva detto tempo addietro una conoscente, in quella forma di passa parola che esiste in queste situazioni con persone che ti consigliano di agire in un modo o in un altro. Ed io che non avevo mai affrontato tutto quello che riguarda un sinistro me ne sono ricordata e così l’ho chiamata. Sto parlando di Barbara Marchetti che ha uno studio a Borghetto S. Spirito, Instrada, che si occupa di tutto quello che riguarda un incidente stradale, dalle pratiche con la polizia giudiziaria che interviene sul luogo del sinistro, all’iter medico, fino alla trattativa con il liquidatore della compagnia d’assicurazione.

Mi sono rivolta a lei e sin da subito mi sono sentita protetta, lei ha un carattere molto intraprendente e ti comunica sin da subito efficienza e fiducia. Da quel momento ha pensato a tutto lei e ha seguito ogni pratica, manlevandomi da ogni preoccupazione e da un lungo iter burocratico, per me impossibile da percorrere in quel momento di sofferenza.

Ho avuto la fortuna di incontrarla e le sono grata e avverto il dovere di ringraziarla pubblicamente perchè ci sono momenti in cui essere affiancati da un professionista che sappia occuparsi di tutto è davvero importante e se trovi una persona anche umana e comprensiva come lei allora ti senti davvero di poterti affidare a lei con fiducia. Ora, a iter concluso, la voglio ringraziare perchè è stata determinante nel consentirmi un recupero fisico e morale in piena tranquillità.

Una lettrice