Il pannello del Risorto sulla facciata del duomo di Savona - IVG.it

Savona. Come per il periodo natalizio, anche in occasione del tempo di Pasqua, sulla facciata del Duomo di Savona torna una significativa testimonianza di fede e arte.

Il complesso museale della cattedrale offre infatti ai cittadini la visibilità su telo di una calda esplosione di luce lignea: è quella di Gesù Cristo Risorto inserita nel prezioso e antico coro, proveniente dal duomo sul Priamàr, dai fratelli Tomaso e Vincenzo Garassini durante il restauro del XIX secolo (1863-64).

Viste le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, come spiegano i promotori dell’iniziativa, “si tratta di un’ulteriore opportunità di fruire della bellezza in esterno pur con il museo a porte chiuse”.