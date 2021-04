Il metodo di Incentivi Italia: dalle esigenze di famiglie e aziende ai bandi e bonus più adatti - IVG.it

Incentivi Italia sin dal primo giorno fa dell’innovazione il suo punto di forza e i risultati dimostrano che il metodo ideato è efficace per venire incontro alle necessità di aziende e famiglie, che oggi più che mai si interrogano su come realizzare i propri progetti.

Il metodo ideato da Incentivi Italia è innovativo ed efficiente, in quanto si basa sullo studio e sull’analisi delle esigenze e delle caratteristiche di famiglie e aziende, con l’obiettivo di selezionare il bando o il bonus più adatto.

In particolare, per quanto riguarda le richieste di bonus da parte di famiglie, Incentivi Italia si occupa di studiare le caratteristiche del nucleo familiare, ma anche la situazione lavorativa ed economica per selezionare poi dal proprio database le opportunità attive. Il database viene continuamente aggiornato con i nuovi bonus attivi, per poter far fronte alle esigenze delle famiglie nel migliore dei modi. Una volta selezionati i bonus a cui le persone possono accedere, si occupa infine di compilare la domanda.

Il metodo viene applicato in modo simile anche per le aziende. Vengono infatti analizzate le situazioni societarie e si procede ad una videointervista per capire le necessità dell’azienda e selezionare dal database, anche questo quotidianamente aggiornato con più di 10.000 bandi attivi, il bando che presenta le migliori caratteristiche. Dopo la selezione si procede alla compilazione della domanda e il contributo viene erogato direttamente sul conto corrente del cliente.

Che si tratti di piccole o grandi idee, questa start-up è in grado di trovare la soluzione giusta per privati e imprese. Per conoscere i bonus ai quali si ha diritto e scoprire come poter avviare o far crescere la propria attività è sufficiente compilare il form sul sito internet www.incentiviitalia.com e si verrà contattati direttamente dallo staff per una consulenza gratuita.