Il Lions Clud di Albenga dona letti e mobili per le case di emergenza abitativa - IVG.it

Albenga. Il Lions Club Albenga Host ha donato al Comune di Albenga alcuni mobili che saranno utilizzati per arredare le case di emergenza abitativa destinate alle famiglie e persone bisognose.

Afferma l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “Voglio ringraziare a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, il Lions Club di Albenga che ci ha donato 10 letti, tavoli e sedie che saranno utilizzati per le case di emergenza abitativa che stiamo predisponendo. Riteniamo importante, infatti, essere preparati alle nuove esigenze abitative che potrebbero presentarsi con lo sblocco degli sfratti, criticità acuite dall’emergenza Covid che stiamo vivendo e che sta portando con sé inevitabili conseguenze anche economiche. Ringraziamo anche la famiglia Turco che ha messo a disposizione i propri mezzi e il personale necessario per trasportare il mobilio e la Protezione Civile per l’aiuto dato a scaricare il camion e per essere sempre disponibile ad aiutare la comunità e dell’Ente”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Voglio ringraziare i Lions per tutto quello che hanno fatto per Albenga e per le persone bisognose specie in un momento difficile come quello legato all’emergenza Covid che stiamo vivendo.”

Il presidente Lions, Dario Zunino: “Siamo davvero lieti di poter essere d’aiuto alla comunità in un periodo, purtroppo prolungato, di emergenza, ancor più con iniziative come questa il cui beneficio si protrarrà nel tempo. Grazie al Distretto Lions siamo stati messi nelle condizioni di procurarci del mobilio e, interpellato il Comune, è emersa la possibilità di collaborare per questo progetto: sono stati rapidi nel riscontrare e permettermi così di preparare tutte le pratiche, per poi seguire da vicino l’evolversi della situazione. Ringraziamo inoltre la protezione civile per essersi prestata nelle operazioni di scarico ed il nostro socio Diego Turco che ha avuto la funzione di braccio operativo di questo service, fondamentale per risolvere i problemi logistici del ritiro e consegna, altrimenti complessa , di 10 letti, 4 tavoli e 16 sedie, grazie al camion ed al personale messo a disposizione dalla Turco Silvestro snc”.