Il contributo degli infermieri: lavoro ininterrotto anche la domenica e pilastri fondamentali anche della prevenzione - IVG.it

Ritengo doveroso che la città conosca l’importante contributo infermieristico per la promozione della salute individuale e collettiva.

Per favorire ed accelerare la pratica vaccinale tutti i reparti di Medicina del Civico Ospedale San Paolo di Savona sono stati praticamente “sfatti”, infatti vi sono persone che da oltre un anno non sono seguite per visite, esami, infiltrazioni, MOC e quant’altro.

A maggior ragione è doveroso segnalare il grande impegno professionale ed umano di Caposala e di Infermiere/i che, per avvantaggiare soprattutto persone disabili e superfragili, agiscono ininterrottamente anche alla Domenica presso i Centri vaccinali come il Palacrociere.

E ancora, è opportuno ricordare quanto INFERMIERE/I, oltre che del “prendersi cura” delle persone dall’inizio della vita, in ogni sua fase e al termine della stessa, siano pilastri fondamentali anche della PREVENZIONE.

Cordialmente,

dott.ssa Marisa Siccardi