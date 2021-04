I sieri sono perfetti per la cura della pelle - IVG.it

I sieri, per molto tempo, sono rimasti esclusivamente prodotti da salone, poiché richiedevano un uso professionale per non danneggiare la pelle. Il fatto è che questi prodotti leggeri contengono ingredienti in alta concentrazione, che di norma, vengono utilizzati per combattere le rughe, la pigmentazione, l’eccessiva secchezza e gli effetti dell’acne. La crema è il trattamento principale che nutre, idrata e mantiene la pelle, e il siero è un’opzione di trattamento concentrato per risolvere un problema specifico. È meglio usare il siero nei corsi per uno o due mesi e poi fare una pausa. Ciò consentirà alla pelle di reagire ai principi attivi e non creerà dipendenza.

Caratteristiche dei sieri per viso

I sieri sono anche chiamati concentrati, “elisir di bellezza” e “attivatori di giovinezza”. Grazie alla consistenza senza peso (ad eccezione dei prodotti a base di olio e dei concentrati antietà), vengono facilmente assorbiti dalla pelle. Il siero funge da cosiddetto catalizzatore e aumenta l’intensità di altri prodotti. Inoltre prepara perfettamente la pelle per varie procedure cosmetiche, prolungando l’effetto e accelerando il periodo di riabilitazione. A causa dell’elevata concentrazione di principi attivi, deve essere applicato rigorosamente secondo le istruzioni. La concentrazione degli ingredienti nella composizione del siero può raggiungere 70%, mentre nelle creme è solo del 10-12%.

Come scegliere un siero per viso

Molti esperti consigliano di utilizzare la stessa marca di prodotti (siero e crema) per completarsi meglio a vicenda, il marchio Lierac ci propone una grande scelta di questi cosmetici. Tuttavia, altri propongono di utilizzare prodotti di marche diverse. La cosa principale è leggere attentamente la composizione. Ad esempio, non mescolare sieri antietà intensivi con creme poco attive (idratanti o protettive) o utilizzare un concentrato sbiancante con una crema contenente retinolo o acidi della frutta. Il siero con effetto lifting è perfettamente integrato da una crema che aumenta l’elasticità della pelle. Vengono selezionati tenendo conto di un’attività specifica e non in base al tipo di pelle. Tuttavia, non sarà superfluo tenere conto di questo fattore. Ad esempio, la pelle sensibile beneficia di un siero che contiene ingredienti lenitivi come allantoina, niacinamide, neurosensina ed estratti di erbe. La pelle irritata o disidratata ravviva con sieri idratanti a base di acido ialuronico, glicerina e glicole butilenico. Per la pelle grassa soggetta ad acne ed eruzioni cutanee, vale la pena scegliere prodotti a base di acidi AHA e BHA, retinoidi, zinco e propoli. Alcuni sieri vanno utilizzati esclusivamente la sera in modo che la pelle sia protetta al massimo dalle radiazioni ultraviolette, ad esempio i sieri antietà e anti pigmentazione a base di un’alta concentrazione di retinolo e vitamina C, oltre a sieri esfolianti con vari tipi di acidi: lattico, salicilico e glicolico. Il risultato dell’utilizzo dei sieri è diverso: esistono prodotti istantanei che aiutano a uniformare rapidamente l’incarnato, o sieri idratanti antietà che creano un effetto lifting. Le opzioni espresse sono perfette per le occasioni speciali.

Metodo di utilizzo del siero

La raccomandazione standard è di utilizzare 4-5 gocce al mattino e alla sera. Prodotti speciali come concentrati sbiancanti, filler antirughe e sieri anti-acne per restringere i pori vengono applicati localmente. Dopo lavaggio e pulizia della pelle, dovrebbe essere usato un tonico e successivamente un siero. È importante fare una pausa dopo ogni rimedio. Dopo che il siero è stato assorbito (15-20 minuti), si applica la cura di base: la crema. Non bisogna dimenticare di applicare la protezione solare alla fine del trattamento. Questa è una tappa importante, indipendentemente dal fatto che sia una giornata soleggiata o nuvolosa.

Errori frequenti

Molte persone usano il siero invece della crema: questo è l’errore più comune. Il siero funge da agente ausiliario che viene applicato prima della crema, potenziando l’effetto. Agisce da conduttore, trasportando gli ingredienti benefici della crema negli strati profondi della pelle. L’eccezione fanno i sieri speciali con effetto sigillante, che possono essere utilizzati come prodotto autonomo. Non bisogna applicare contemporaneamente sieri con ingredienti, la cui combinazione può causare una reazione allergica, di regola si tratta di retinoidi, vitamina C e acidi.