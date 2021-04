I medici specializzandi impiegati nella campagna vaccinale: Toti firma il decreto

Regione. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato oggi un decreto (in attuazione dell’articolo 20, comma 2 del decreto legge numero 4 del 22 marzo 2021) che consente l’assunzione di medici specializzandi per la campagna vaccinale.

Si anticipano così, come già fatto dalla Regione Emilia Romagna, gli effetti del decreto governativo in attesa dei provvedimenti attuativi da parte della struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo. Le aziende sanitarie liguri potranno assumere gli specializzandi e impiegarli nelle loro strutture e in quelle autorizzate.

“Regione Liguria ha coinvolto tutte le categorie – ha detto il presidente Toti – Siamo stati i primi a fare la convenzione con i farmacisti, quella con la sanità privata accreditata l’abbiamo fatta la settimana scorsa e ora mettiamo in campo anche i medici specializzandi. Tutte le risorse umane di sistema a questo punto sono coinvolte in questo grande impegno”.