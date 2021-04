Incidente ad Albenga, rovinosa caduta con la bici: donna in codice rosso

Albenga. Incidente ad Albenga in piazza del Popolo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13 e 45, si è verificata una rovinosa caduta che ha coinvolto una donna di 68 anni in sella alla sua bicicletta, che ha riportato un grave trauma cranico.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca ingauna e del 118: le condizioni della ferita sono giudicate molto gravi. Il traffico risulta bloccato per consentire l’azione dei soccorritori e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Stando alle prime informazioni pare che la signora sia caduta da sola, forse per un malore o altre cause in via di accertamento.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale albenganese. Al vaglio anche le immagini delle telecamere: la bici è all’esame degli agenti, così come alcune testimonianze, considerato che l’allarme sarebbe scattato da alcuni passanti che hanno notato la 68enne a terra priva di sensi.

Per la donna è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Aggiornamenti in corso