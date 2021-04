Giornata nazionale per la salute della donna, Brunetto (Lega): "La Regione è attenta a questo tema" - IVG.it

Genova. “Oggi si celebra la sesta edizione della Giornata nazionale per la salute della donna, che rappresenta un momento importante per porre al centro dell’attenzione dei liguri e degli italiani i temi legati alla tutela della salute della donna”. Ad affermarlo, in occasione della giornata nazionale per la salute della donna, è il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

“Regione Liguria – spiega il consigliere leghista – è particolarmente attenta a questo argomento e, tra le altre cose, ha dato il via all’iter della proposta di legge che prevede interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi ossia una malattia femminile determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali al di fuori dell’utero, che principalmente provoca forti dolori e un notevole peggioramento della qualità della vita”:

“Il dipartimento regionale Salute e Servizi sociali ha già dato parere favorevole al prosieguo dell’iter della proposta di legge regionale finalizzata alla conoscenza, prevenzione e diagnosi precoce della malattia, raramente riconosciuta, che in Italia colpisce oltre tre milioni di donne” conclude Brunetto.