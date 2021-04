Ginnastica ritmica: oro, argento e bronzo per le andoresi Murray, Patriarca, Campanaro - IVG.it

Andora. Sabato 24 aprile, a Genova Sant’Eusebio, si è svolta la seconda ed ultima prova regionale del campionato individuale di Federazione Silver LD di ginnastica ritmica.

In questa seconda ed ultima tornata l’Atleticamente ha schierato Amanda Murray, Irene Patriarca e Sofia Campanaro.

Nella categoria Junior J2 due le medaglie conquistate dalle ginnaste andoresi: bronzo per Sofia Campanaro e argento per Irene Patriarca, che si conferma così vicecampionessa regionale.

Nella categoria Junior 3 Amanda Murray migliora la sua posizione rispetto al bronzo della prima prova e conquista il gradino più alto del podio.

Tutto il Consiglio direttivo e le tecniche Giraldi e Ricotti si congratulano con le tre ginnaste per gli ottimi risultati. Prossimo appuntamento per la compagine andorese saranno le finali nazionali di Rimini, in programma a giugno.