Giampedrone: "Con i fondi delle emergenze rilanciamo il porto e il turismo a Finale, una piccola rivoluzione" - IVG.it

Finale Ligure. “Usare risorse per le emergenze non solo per ripristinare quello che c’era (in questo caso prima della mareggiata del 2018), ma per aumentare la capacità e la risposta dei nostri territori rispetto all’azione del mare. Un mix che io reputo una piccola rivoluzione nel campo della protezione civile“. A dirlo è l’assessore regionale Giacomo Giampedrone nel corso del sopralluogo in porto a Finale Ligure, dove sono in corso i lavori per il potenziamento della diga foranea e delle difese a mare.

“In questo intervento – spiega l’assessore alla Protezione Civile – c’è la capacità di aumentare la resilienza delle nostre coste, c’è un aumento della ricettività turistica di queste zone tarate su una attività trainante per 6 mesi l’anno, e c’è una ottima collaborazione tra enti e amministrazioni. Come nel caso di Pietra Ligure (dove Giampedrone si è recato ieri per monitorare i lavori sul Maremola e sulla passeggiata di ponente, ndr) oggi abbiamo cantieri aperti che fra qualche settimana finiranno, che cubano per circa 5 milioni di euro. Lo facciamo per difese a mare e per aumentare la capacità di resistere all’azione del mare di tutto ciò che sta dietro: la vita commerciale, quella residenziale e quella ricettiva”.

Le opere principali sono infatti due: le difese a mare del porto (con il potenziamento della diga foranea) e il ripascimento di Varigotti. Per quanto riguarda il porto, spiega il sindaco Ugo Frascherelli, “l’intervento non è volto soltanto a proteggere, ma anche a permettere degli investimenti e a renderli sicuri. Qui verranno posizionate 26 mila tonnellate di massi, per tornare a rendere la diga foranea funzionale e sicura. L’opera non si conclude qui, dovremo prolungarla e intervenire anche sulla diga di sottoflutto”.

L’altro intervento riguarda Varigotti: anche qui, chiarisce il sindaco, l’obiettivo è lo stesso, con un ripascimento che ha funzionalità protettiva e di resilienza. Entrambe le opere, conferma, “verranno sospese in vista della stagione estiva e riprese nel mese di settembre. Il valore complessivo supera i 4,5 milioni di euro“.

La speranza è che gli interventi, oltre alla sicurezza, garantiscano al territorio anche un rilancio turistico: “Oltre alle opere che si stanno vedendo – spiega Frascherelli – abbiamo portato a casa l’approvazione, dopo lustri, del piano particolareggiato. L’idea dell’amministrazione è quella di mantenere il porto in mano pubblica, procedendo poi con un affido che sia più lungo di quello che è stato possibile in questi anni e intervenendo quindi con la realizzazione del piano particolareggiato che prevede la realizzazione di strutture diverse da quelle che vedete. Parcheggi, ristoranti, un accesso e degli spazi per i vari artigiani del porto. Un porto che avrebbe una funzione non solo diportista ma anche di rilancio dell’economia turistica del territorio“.

Lavori in porto a Finale, sopralluogo di Giampedrone

Difficile, però, fare previsioni sui tempi: “I lavori sul porto saranno necessariamente lunghi anni” conclude il sindaco. Mentre per Varigotti “il ripascimento dovrà terminare entro fine ottobre”.