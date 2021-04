Fratellanza Savonese: un secondo posto e buoni piazzamenti in Serie D Silver - IVG.it

Savona. Ancora un fine settimana intenso per la Fratellanza Ginnastica Savonese, impegnata nel campionato di Serie D Silver di ginnastica artistica. La seconda prova si è tenuta a Genova, nel palazzetto di Sant’Eusebio.

Tra le formazioni savonesi, spicca il secondo posto ottenuto dalla formazione Livello D Allieve. Era composta da Aurora Lagazio, Federica Tredici, Sophia Sonego e Michela Praticò, seguite dalle istruttrici Federica Berta e Chiara Di Micco.

La squadra LB Allieve, seguita dalle istruttrici Selena Panelli e Giada Bottoni, si è classificata sesta. Ha schierato Giulia Aliprandi, Camilla Bernat, Elena Chessa, Hilary Colombino, Elena Misiti, Noemi Sonego.

Ottava posizione per la formazione in gara nel Livello B Junior, che ha potuto contare su Giulia Picasso, Sofia Cosimo, Giada Pardini, Matilde Galindo.

Quarta posizione per la squadra della Fratellanza Savonese in gara nel Livello C Junior/Senior. Era composta da Caterina Blangero, Giulia Venturino, Giulia Longoni, Alessia Rebagliati, Nicole Negro, Alessandra Moggio.

Le ragazze delle squadre Junior e Senior hanno potuto contare sui consigli delle istruttrici Michela Zaffarano, Selena Panelli e Francesca Sciandra.

“Ringraziamo Pesce Stufe e Caminetti Mallare, i Draghetti di Atlantide, che ci ha confezionato i portamascherine da portare in gara, e Sigoa per i body” dicono i portavoce della Fratellanza Savonese.