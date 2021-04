Fratellanza Savonese: quarto posto finale in Serie B, buoni piazzamenti in Serie D

Savona. La Fratellanza Ginnastica Savonese, anche in questo fine settimana, è stata impegnata nei campionati a squadre di ginnastica artistica. La formazione di punta, a Napoli, ha centrato l’obiettivo della salvezza in Serie B; le altre squadre si sono messe in luce a Sanremo, nella prima prova del campionato di Serie D.

Nel campionato di Serie B le savonesi si sono classificate quinte nella terza prova, andata in scena tra ieri e oggi, con 138,050 punti. Un risultato che è valso il quarto posto finale in classifica generale, mantenendo così la categoria.

“Si conclude una bella e difficile stagione. Nonostante i problemi relativi alla situazione sanitaria, la Federazione Ginnastica d’Italia è riuscita con tutti i protocolli di sicurezza del caso a non sopprimere la nostra attività. Complimenti quindi alle ginnaste Alessia Contatore, Elena Ferrari, Alessia Giglio, Alessia Palazzi, Beatrice Vettori e un grandissimo ringraziamento alla Cuneoginnastica per il prestito di Anna Dalmasso” è il commento dei dirigenti savonesi.

Le savonesi hanno potuto contare sul supporto del responsabile Mario Sbaiz, insieme ai consigli di Lidia Caselli. Ferrari ha gareggiato in tutti e quattro gli attrezzi; Dalmasso in volteggio, parallele e trave; Contatore in corpo libero, parallele e volteggio; Palazzi in trave, volteggio e corpo libero; Giglio in corpo libero e trave; Vettori alle parallele.

In Serie D, nel livello A3 Junior, la Fratellanza si è classificata in terza posizione con Aurora Burdisso, Camilla Tenti, Giorgia Albamonte, Francesca Delfino.

Nel livello A3, categoria Allieve, savonesi settime classificate grazie ai risultati ottenuti da Emma Fontana, Miriam Parodi, Ilaria Massa, Sabina Vincenti.

Due le formazioni schierate dalla Fratellanza nel livello B3 Allieve. La squadra A, composta da Giulia Biglino, Giada Guiducci, Maria Laura Prisacaru, Viola Sbaiz, Beatrice Zangari, ha raggiunto la quinta posizione.

Settimo posto per la squadra B, con Melissa Incorvaia, Giulia Gallo, Martina Fusco, Micaela Bianco.

A Sanremo le ginnaste savonesi sono state seguite dagli istruttori Giulia Chapel, Selena Panelli, Ilaria Vissicchio e Roberta Barranca.

Le ginnaste savonesi nel livello A3