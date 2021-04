Football americano: Pirates nella tana dei Giaguari per la prima di campionato - IVG.it

Albisola Superiore. Prende il via domenica 18 aprile il campionato italiano di football americano di Seconda Divisione. Ai nastri di partenza c’è la compagine savonese dei Pirates 1984, matricola del campionato.

Certamente un avvio non facile per i ragazzi del presidente Giacchello che, nella prima giornata di campionato, dovranno affrontare in trasferta i Giaguari Torino, seria candidata al titolo nazionale.

Per verificare lo stato di forma e i programmi del team, abbiamo incontrato l’head coach dei Pirates 1984, ovvero il capo allenatore, Alfredo Giuso Delalba.

Coach Giuso, finalmente, dopo oltre un anno, siamo oramai alle porte del campionato. Nonostante la pandemia siete riusciti ad allenarvi ed a seguire un programma di preparazione?

“Ci siamo adattati di volta in volta ai vari protocolli e Dpcm fino a quando la Fidaf ha dato il via libera per tornare in campo“.

Come si è preparata la squadra?

“I ragazzi sono stati fantastici. Hanno sempre lavorato sia singolarmente e successivamente in gruppo. Abbiamo anche la fortuna di avere nel nostro team dei preparatori professionali che hanno seguito la squadra costantemente, suggerendo ed indicando di volta in volta, i programmi da seguire in base al tipo di allenamento concesso“.

Passando dal Cif 9 al campionato ad undici giocatori, avete differenziato gli allenamenti?

“Non abbiamo differenziato ma abbiamo aumentato le ore di allenamento settimanali, aggiungendo anche dei mini camp alla domenica”.

Visto la sua pluridecennale esperienza, secondo lei che campionato sarà?

“Sarà un campionato livellato verso l’alto. Oltre ai Giaguari Torino, ci sono altri team ben organizzati e preparati, per citarne qualcuno Vipers Modena, Mastini Verona, Daemons Cerncusco, che daranno battaglia ogni domenica. Il livello tecnico è cresciuto e la competitività è aumentata”.

Quali sono gli obiettivi dei Pirates 1984?

“Per noi sarebbe un grande obiettivo centrare i playoff ma per farlo dovremo affrontare ogni partita come fosse una finale. Sappiamo che per ottenerlo, dovremo giocare ogni partita come fosse una finale e che dovremo uscire sempre dal campo sapendo di avere dato tutto“.

Cosa dirà e cosa chiederà ai suoi ragazzi prima della partita?

“Affronteremo un grande team con due grandi coach quali, coach Harper e coach Volpi che, in Europa ed in Italia, hanno vinto tanto. Questo vuol dire che, oltre ad aver portato una grande esperienza, portano equilibrio in un squadra colma di giovani talenti quale il team torinese. Ai miei ragazzi dirò solo di godersi ogni secondo perché, in questi due anni senza football, se lo sono meritati di essere in campo. Poi gli chiederò di sconfiggere l’avversario più ostico, quello che è dentro di noi. Per battere i Giaguari e tutti i team che incontreremo, dovremo andare oltre i nostri limiti”.

Non ci resta altro che dire ai pirati di issare le vele ed augurare al team… buon vento! La partita sara trasmessa in streaming sul canale Twicht dei Giaguari Torino.