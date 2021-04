Fondi ai Comuni costieri: altri 350 mila euro per le spiagge liguri - IVG.it

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, sull’applicazione della legge regionale 12 “Ammissione istanze dei comuni costieri e formulazione graduatorie per erogazione contributi” e ha chiesto se per il 2021 sono previsti finanziamenti e in quale misura.

Il consigliere ha ricordato che sono stati annunciati aiuti ai Comuni che hanno richiesto contributi e che hanno rendicontato le spese che hanno sostenuto per l’emergenza Covid-19 nel 2020.

L’assessore al demanio Marco Scajola ha ricordato che 58 Comuni hanno ricevuto dalla Regione oltre un milione di euro nel 2021 per il ripascimento delle spiagge e ha sottolineato l’incremento fino a 350 mila euro dei fondi destinati alla pulizia, alla sicurezza e l’accessibilità delle spiagge.

L’assessore ha annunciato un nuovo incontro con Anci per ascoltare le richieste dell’associazione: “Cercheremo di andare incontro alle esigenze dei sindaci, così come abbiamo sempre fatto”.

E proprio in tema di spiagge si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra il coordinatore del tavolo interregionale del Demanio marino-marittimo e assessore della Regione Liguria Marco Scajola e le associazioni di categoria dei balneari della Liguria, dopo l’incontro di questa mattina con le Regioni.

L’assessore ha relazionato i rappresentanti delle categorie in merito al colloquio con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e sul prossimo incontro tra il responsabile del dicastero e le regioni che si terrà la prossima settimana. L’assessore e coordinatore del tavolo interregionale ha confermato alle Associazioni la volontà di applicare le linee guida in vigore la scorsa stagione, in attesa di conoscere le indicazioni del governo sulle aperture.

Le associazioni sono intervenute esprimendo soddisfazione per la volontà di ripartire confermando le linee guida del 2020 che hanno permesso alle imprese di lavorare garantendo la massima sicurezza a clienti e turisti e hanno posto quesiti specifici in merito al nuovo scenario derivante dalla campagna vaccinale.

I quesiti e le richieste di delucidazioni verranno sottoposti dall’assessore al ministro nel corso dell’incontro previsto nei prossimi giorni dove verranno affrontate anche tutte le questioni inerenti la direttiva Bolkestein.