Flag football, piccoli Pirati crescono - IVG.it

Albisola Superiore. La squadra Under 13 dei Pirates 1984 ha fatto il suo debutto domenica 25 aprile, nel primo bowl del campionato italiano di flag football Under 13, svoltosi nello splendido impianto del football americano del Vigorelli a Milano.

Un esordio non facile visto che i mini pirati si sono dovuti confrontare contro i due team cardine di questo campionato, ovvero i Seamen Milano e Giaguari Torino, autentiche corazzate con roster di oltre venti ragazzini.

Al termine della giornata, i cinque eroi savonesi, che hanno difeso il campo con le unghie e con i denti, come da tradizione piratesca, sono usciti dal campo tra gli applausi di tutti i team che hanno riconosciuto che, nonostante l’inferiorità numerica, non si sono mai arresi mettendo in mostra un buon livello di gioco e di preparazione fisica.

Coach Giorgio Bianchini commenta: “Siamo venuti a Milano per fare esperienza e per fare giocare i nostri ragazzi. Non guardiamo il risultato ma l’impegno e la determinazione che hanno messo in campo. Caratteristiche che ci hanno fatto guadagnare il rispetto e i complimenti di tutti gli altri team avversari, dai giocatori agli allenatori, che si sono complimentati con noi. Siamo sulla strada giusta e questo ci sprona a fare ancora meglio. Credo che oggi abbiamo dimostrato cosa voglia dire amare il nostro sport”.

I cinque pirati che hanno partecipato alla trasferta a Milano sono Federico Capelli, Noah Delpero, Filippo Giusto, Nicolò Sgroi, Jacopo Sgroi, seguiti in panchina da coach Giorgio Bianchini e dai dirigenti Matteo Giusto e Susie Bandelli.

Prossimo appuntamento domenica 9 maggio a Torino per la seconda giornata. I Pirates junior under 13 e under 15 si allenano il sabato mattina dalle ore 10 alle 12 presso il Pirates Field di Luceto, Albisola Superiore.