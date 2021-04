Finale, Tommaso Odasso: "Un tempo a testa, ma abbiamo fatto un'ottima partita" - IVG.it

Genova. Sei punti in due partite: l’avvio di questa breve, nuova stagione per il Finale è decisamente positivo. La squadra giallorossoblù si è dimostrata compatta ed abile a cambiare pelle nel corso della gara ed è riuscita a portare a casa un successo, per 0-1, dal terreno della Genova Calcio.

Il centrocampista Tommaso Odasso commenta così la partita odierna: “A mio modo di vedere oggi l’abbiamo interpretata bene, perché questo è un campo difficile, contro una squadra importante, allenata bene: le difficoltà le trovi. Nel primo tempo, a parte i primi dieci minuti, abbiamo iniziato a trovare il pallino del gioco, quindi a trovare la via della porta con due conclusioni ed il tiro di Ferrara. Nel secondo tempo si doveva soffrire, perché contro una squadra così ci sta”.

La Genova Calcio non è riuscita a concretizzare, ma anche grazie alla difesa finalese. “A livello difensivo sicuramente abbiamo fatto un’ottima partita, ma non solo. La partita è stata chiaramente con un tempo a testa: nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni e siamo stati bravi a capitalizzare, nel secondo tempo abbiamo sofferto – conclude Odasso -. Ma ci sta soffrire”.