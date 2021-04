Finale Ligure, nuova segnaletica monumentale da Finalborgo a Perti - IVG.it

Finale Ligure. Nell’ambito del progetto per la realizzazione del Museo Diffuso del Finale (Mudif) è stata progettata e installata una nuova segnaletica monumentale e direzionale destinata al polo culturale di Santa Caterina in Finalborgo e ai principali monumenti che si incontrano salendo a Perti Alta lungo la seicentesca Strada Beretta.

“La nuova segnaletica direzionale – spiegano dal Comune di Finale Ligure – realizzata dal MUDIF si sviluppa lungo il tragitto della Strada Beretta tra Finalborgo e Perti Alta. Un pannello, collocato in prossimità dell’ingresso di Forte San Giovanni, introduce alla visita della fortezza spagnola, al cui interno la Direzione Generale Musei Liguria ha recentemente realiz-zato nuovi leggii, che spiegano al visitatore il monumento e l’incantevole paesaggio circostante. In collaborazione col Centro Storico del Finale, nei punti di accesso e all’interno di Castel Gavone, è stata posizionata una serie di pannelli bilingui con le principali informazioni riguardanti le modalità di visita e le varie strutture del castello”.

“Dopo l’allestimento del nuovo infopoint multimediale MUDIF-IAT nell’Oratorio de’ Disciplinanti e l’adeguamento della rampa di accesso all’Auditorium dal primo chiostro, il complesso monumentale di Santa Caterina è stato ora dotato di una nuova segnaletica in grado di indirizzare i flussi turistici verso le varie strutture attive in questo importante polo culturale del Ponente ligure (Auditorium, Museo Archeologico del Finale, spazio espositivo dell’Oratorio de’ Disciplinanti, Biblioteca-Mediateca comunale, palazzo Ricci, bistrot sociale “No-nunodimeno”). Una serie di pannelli, con testi in italiano e inglese, illustra inoltre le principali valenze monu-mentali e artistiche del complesso, con particolare riferimento al ciclo di affreschi medievali della Cappella Oliveri e ai chiostri rinascimentali”.

“Infine, nuovi pannelli illustrativi sono stati realizzati per valorizzare attraverso un’adeguata comunicazione importanti monumentali rinascimentali, collegati ai marchesi Del Carretto, come la chiesa di NS di Perti (o dei “Cinque campanili”) e la chiesa di San Sebastiano, fornendo notizie storiche sui vari siti e utili indicazioni per le visite”.

“Il Mudif è da tempo impegnato nella valorizzazione del territorio finalese, del suo paesaggio culturale e dei suoi monumenti. Come noto, il progetto ha come capofila il Comune di Finale Ligure e vede coinvolti la sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Museo Archeologico del Finale e la Diocesi di Savona-Noli. Nell’ultimo triennio ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”.

“Sempre nell’ambito del progetto MUDIF – concludono -, il Comune ha rifinanziato la sostituzione con nuove eleganti strutture delle recinzioni di cantiere lungo le vie di accesso all’area del castello e un miglioramento della sicurezza del percorso di visita. Ci si augura quindi che questo monumento di grande importanza per l’immagine turistica e culturale del Finale possa presto di nuovo accogliere i visitatori in un ambiente più piacevole e sicuro”.