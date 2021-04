Federalberghi Savona: “Estate vicina, serve una svolta e certezze sulle riaperture”

Savona. Un impegno preciso e tempi certi per la ripartenza del turismo e di tutti gli esercizi pubblici. È la richiesta di Federalberghi Savona, i cui associati hanno partecipato questa mattina alla manifestazione organizzata dalla Federazione italiana pubblici esercizi in piazza Sisto, a Savona, esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le categorie colpite dall’emergenza Covid.

“Abbiamo deciso di essere presenti per solidarietà verso tutte le categorie che in questi mesi hanno dovuto subire chiusure e affrontare sacrifici – spiega il presidente di Federalberghi Savona, Andrea Valle – Tra queste c’è sicuramente il turismo: uniamo le forze e chiediamo tutti insieme una svolta”.

“Siamo a un passo dall’estate e abbiamo bisogno di certezze per tornare a lavorare: per farlo servono tempi e regole chiare per organizzare la riapertura dei nostri alberghi”.

“Ognuno di noi ha investito in sicurezza, adeguandosi a tutte le regole anti-contagio. Ora aspettiamo che aprano i confini delle regioni, perché sennò la nostra clientela non può arrivare in Liguria, ma occorre anche rendere il territorio fruibile affinché le persone possano iniziare a sceglierci, premiando i nostri sforzi con le prenotazioni”.

“Siamo convinti che la ripresa del turismo e di tutti i pubblici esercizi in generale sia la spinta che può far ripartire il territorio, specie in una provincia come quella Savonese che ha molto da offrire” conclude il presidente provinciale Federalberghi.