Ex Cantieri Baglietto a Varazze: conto alla rovescia per la demolizione della palazzina uffici - IVG.it

Varazze. Entro la fine del mese inizierà la demolizione dell’ex palazzina uffici, un altro simbolo dei Cantieri Baglietto che se ne va. Sono iniziate le operazioni di “strip out”, cioè di smantellamento propedeutiche all’abbattimento della struttura.

Si sta rimuovendo tutto ciò che non è materiale edile, quindi impianti, serramenti, metallo e altro.

Anche lo storico marchio con stilizzato “il gabbiano” sulla facciata è stato tolto e recuperato dagli operai del Comune. Insieme alla famosa sirena dei cantieri che, per generazioni, ha scandito il ritmo lavorativo delle giornate, potrebbe essere custodito come simbolo di un’era passata, tanto cara e fondamentale per i varazzini.