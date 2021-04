Varazze. “Oggi è una giornata memorabile, non solo per Varazze ma per tutto il comprensorio del levante savonese. Questa mattina sono intervenuto sull’area degli ex cantieri Baglietto, per partecipare alla cerimonia ufficiale di consegna alla ditta aggiudicatrice dei lavori per il nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Varazze, che servirà tutto il territorio fino a Urbe. È un sogno che si realizza, dopo anni di intenso lavoro di squadra portato avanti dalla giunta varazzina, da me guidata in qualità di sindaco e ora sotto la guida del vicesindaco Luigi Pierfederici”.

Così il consigliere regionale Alessandro Bozzano, ex sindaco varazzino che in questi anni ha seguito passo dopo passo il complesso iter amministrativo per la riqualificazione dell’area e la realizzazione della nuova caserma.

Presenti Alessandro Pentimalli, dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche Liguria, l’ingegnere capo del Comune Massimiliano Zocco che sarà riferimento principale per l’esecuzione dell’operazione e il comandante provinciale dei vigili del fuoco ing. Emanuele Gissi.

“Oggi si registra la consegna ufficiale dei lavori di un’opera molto attesa dalla città di Varazze – ha introdotto Pentimalli – Difficile incontrare un’operazione più voluta dal territorio e dall’amministratore locale”. Rivolto poi alla squadra varazzina dei pompieri: “questa è casa vostra”, ha concluso.

“Abbiamo messo a disposizione la squadra, con il responsabile per la sicurezza, per dare tutto l’appoggio necessario all’esecuzione del lavoro”, ha aggiunto il comandante Gissi.

L’impresa aggiudicatrice dei lavori ha quindi parlato di via del cantiere entro la fine di aprile. Primo step sarà la demolizione del vecchio fabbricato, per poi passare all’edificazione della nuova caserma.

“Si concretizza oggi un lavoro durato anni – ha concluso il vicesindaco Pierfederici – Un grande lavoro che doterà la nostra città e tutto il Levante Savonese di un distaccamento stabile dei pompieri, garantendo la sicurezza dei cittadini del nostro territorio”.