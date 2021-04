Erasmus Plus, le opere degli studenti del Chiabrera di Savona in mostra a Badajoz in Estremadura

Savona. Il progetto “Erasmus Plus” del liceo “Chiabrera Martini” di Savona porta le opere degli studenti in mostra a Badajoz, in Estremadura.

“Erasmus+” è un programma europeo di progettualità mirato a creare sinergia e interazione tra l’apprendimento e il mondo del lavoro e a valorizzare i risultati dei progetti, la dimensione internazionale e il multilinguismo.

E il liceo Artistico Arturo Martini di Savona ha intrapreso, a partire dall’aprile 2019, un percorso Erasmus Plus (Azione chiave 2 – partenariati strategici – cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche) dal titolo “Art Matters” che ha impegnato alunni e docenti in una serie di scambi con Belgio, Spagna e Polonia.

Il progetto, finanziato interamente da fondi europei, ha coinvolto gli studenti del triennio del liceo Artistico, coordinati dai docenti professori Pierantonio Gandoglia, Paola Cuneo e Nadia Ploug Gardella, in uno scambio di “buone pratiche” nell’ambito della produzione artistica e in particolare nei laboratori di fotografia, incisioni, frottage e landart.

Iniziato con un appuntamento transnazionale in Polonia, nel gennaio del 2019, proseguito con altri incontri a Savona e in Belgio, il percorso si è concluso a fine marzo 2021 con la mostra allestita a Badajoz, in Estremadura. Tutte le attività hanno avuto come finalità la promozione delle tradizioni artistiche e architettoniche locali, parte del patrimonio culturale europeo, e hanno fatto nascere legami di collaborazione forti tra le scuole partner e amicizie tra i ragazzi. Tra le opere esposte nella Mostra, anche la piastrella in vetro che rappresenta la Torretta della città di Savona.