Energia Democratica: "Noi e la provincia di Savona esclusi dalla commissione congressuale" - IVG.it

Liguria. “Ieri sera, a seguito della Direzione regionale, abbiamo appreso che si è votato per una composizione della commissione congressuale che escludeva la rappresentanza ampia delle componenti del PD escludendo anche noi di Energia Democratica”. A dirlo è Marco Matteini, coordinatore di Edem in Liguria.

“Parliamo della pluralità del PD come suo elemento di forza – tuona – eppure quando è il momento di applicare questo principio non lo facciamo. In direzione ieri sera, AreaDem e Indipendenti/Amministratori hanno proposto di nominare un rappresentante per ogni componente ma poi è passata la proposta di area Orlando e Base Riformista con 5 a 2 per loro di commissari. Inoltre manca anche la rappresentanza territoriale, la provincia di Savona rimane anch’essa esclusa”.

“Attenderemo la prossima assemblea auspicando che l’organo si esprima compatto per le primarie regionali aperte. Inizieremo a lavorare anche noi fin da subito per il congresso” conclude.