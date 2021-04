Emozioni forti sul parquet di Vado: l'Amatori Savona vince grazie ad un grande ultimo quarto - IVG.it

Vado Ligure. L’Amatori Savona vince in volata lo scontro al vertice in un match dai forti contenuti emozionali, nel quale il vantaggio dell’una o dell’altra compagine non è mai andato oltre i 5 punti.

La squadra biancorossa riesce, dopo aver inseguito a contatto per molto tempo, a mettere la freccia con un quarto periodo di pura adrenalina e, nonostante un paio di errori gratuiti per l’eccessiva foga, riesce a mantenere un possesso pieno di distanza dalle neroverdi torinesi, costringendole addirittura a non tirare sull’ultimo possesso della gara.

Le vadesi gettano il cuore oltre l’ostacolo ed ingaggiano una battaglia fisica con Giauro e Patrignani che, nonostante la grande abnegazione delle pappagalline, dominano a rimbalzo. La gara si apre con Paleari (ormai stabilmente oltre i 20 punti a gara) per le biancorosse e l’infinita Giauro (204 centimetri) per le piemontesi a caricarsi sulle spalle l’attacco delle due squadre. La sfida è tesa e ben presto la compagine di casa comincia ad avere problemi di falli. All’intervallo lungo le squadre vanno al riposo sul 42 a 40 per le ragazze di coach Corrado.

Il terzo quarto vede le due squadre fare molta più fatica nel mettere punti a referto. Il Torino Teen segna solo grazie al dominio vicino a canestro di Patrignani e Giauro, mentre le pappagalline sono sorrette dalla verve di Tosi e Zappatore. Anche la terza frazione si chiude con le squadre a contatto di un solo possesso (51-54 per le torinesi).

Il quarto periodo è una vera tonnara: nessuno si risparmia e le vadesi recuperano molti possessi grazie alla difesa di una utilissima Poletti e all’energia di Sansalone. Sono tre bombe consecutive di Picasso (16 punti e tante cose positive per la guardia biancorosse) a dare all’Amatori il primo vantaggio di 5 lunghezze a quattro minuti dal termine.

guarda tutte le foto 166



Serie B: Amatori Pallacanestro Savona vs Sardex Torino Teen Basket

La formazione locale perde Sansalone per falli e si disunisce minimamente per qualche possesso permettendo alle neroverdi di riavvicinarsi a meno 1. Sono due liberi di Poletti, un jumper di Zappatore ed altri due liberi di Tosi a sancire il più 3 a 20 secondi dal termine. Sul possesso decisivo le biancorosse riescono a rimanere concentrate e non permettono a Torino di “vedere” il canestro.

Vittoria meritata per le ragazze del presidente Mazzieri che, nonostante le assenze pesantissime di Zignego e Leonardini, disputano una gara di grande energia ma anche di una certa “inaspettata” lucidità di squadra. Risulta difficile stilare una classifica delle migliori: tutte le ragazze meritano un applauso per come hanno affrontato la gara.

Ora bisogna tornare velocemente con i piedi a terra. La strada per i concentramenti rimane ancora molto lunga ed il Torino Teen visto a Vado difficilmente lascerà dei punti per strada durante le prossime giornate. Quindi testa alla Pallacanestro Pasta (domenica 2 maggio alle ore 18,15 geodetico di Vado) che, a discapito della classifica, risulta essere squadra molto pericolosa.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 7ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Sardex Torino Teen Basket 73-70

(Parziali: 17-19; 40-42; 51-54)

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 4, Tosi 14, Pregliasco, Poletti 9, Giudetti, Picasso 16, Paleari 20, Zappatore 9, Franchello 1, Revetria ne, Quercia ne. All. R. Dagliano. Ass. G. Cacace e V. Faranna.

Sardex Torino Teen Basket: Mortera 17, Colucci 4, Buffa 3, Giauro 16, Patrignani 17, Seumo, Decigno, Paula 5, Tortora, Isoardi 8, M. Colucci. All. M. Corrado. Ass. Caron.

Arbitri: Zappa (Loano) e Vozzella (Andora).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 14, Granda College Cuneo 10, Sardex Torino Teen Basket 8, Torino Young 8, Basket Pegli 6, Polisportiva Pasta 4, Bonprix Biellese 2, Castelnuovo Scrivia 2.

Il selfie delle biancorosse a fine partita