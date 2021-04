Ecco il nuovo trailer di "Luca", il film Pixar ambientato in Liguria - IVG.it

Genova. L”attesissimo Luca, film d’animazione Disney-Pixar diretto dall’artista genovese Enrico Casarosa, ha una data per l’uscita, anche se non sarà subito al cinema. Oggi sul profilo Youtube della casa produttrice è stato pubblicato finalmente il trailer esteso, di cui avevamo già pregustato alcune scene nella versione diffusa a febbraio.

La storia è ambientata a Portorosso, un paese immaginario che dal suono riporta a Monterosso e infatti ricorda in tutto e per tutto un borgo delle Cinque Terre: le case color pastello, la piazzetta, le spiagge di ciottoli, le barche dei pescatori, gli scenari mozzafiato dei terrazzamenti a picco sul mare. Molti i riferimenti liguri anche nella toponomastica: in una scena, ad esempio, compare “via Revello“. E poi Seppia, l’inconfondibile gatto di Boccadasse.

Luca Paguro è un ragazzino che arriva in Italia per trascorrere le vacanze e incontra Alberto Scorfano, un coetaneo che diventerà il suo migliore amico. Entrambi nascondono un segreto: quando si immergono in mare si trasformano in tritoni. Il loro rapporto, sempre più stretto, dovrà però convivere con un mondo che sembra odiare le creature marine. In tutto questo si inserirà Giulia Marcovaldo, una ragazza del posto che si unirà al loro gruppo.

Sono tantissimi i riferimenti all’Italia degli anni Settanta. Il trailer si apre con “Il gatto e la volpe” di Edoardo Bennato. E poi l’onnipresente Vespa rossa, i ragazzi che giocano a calcio scalzi nelle piazzette, le vecchie insegne dei negozi dipinte a mano, gli anziani che giocano a carte. Non per niente Casarosa, nato nel 1970 a Genova, ha dichiarato che la storia è basata sull’esperienza delle proprie estati al mare.

Il film uscirà in streaming su Disney+ il 18 giugno per tutti gli abbonati. L’uscita era originariamente prevista per settembre nei cinema italiani, ma è stata successivamente ritrattata in favore di una distribuzione esclusivamente sulle piattaforme di streaming. La sola distribuzione cinematografica prevista per ora riguarderà esclusivamente i paesi nei quali Disney+ non è ancora disponibile.