Eccellenza: Serhiienko e Wallingre al Pietra Ligure, due grossi colpi per il Ligorna

Genova. Proseguono, da parte delle società di Eccellenza, i tesseramenti dell’ultima ora in vista di questo brevissimo campionato, che prenderà il via domani. Ligorna e Pietra Ligure hanno aggiunto altri due elementi alle rispettive rose.

Pietro Tripoli è un nuovo giocatore del Ligorna. Attaccante mancino classe 1987, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Palermo, Club col quale ha firmato il suo primo contratto triennale da professionista. Successivamente ha iniziato a viaggiare e vincere in giro per la penisola: Sambenedettese, Varese, Pro Vercelli, Parma, Ascoli, Pistoiese, Mantova, Cavese, Marsala, Savona e Lavagnese. Cinque i campionati vinti: quattro tra Serie C1 e C2 ed uno in Serie D.

Nel 2012, con il Varese, ha conteso la promozione in Serie A alla Sampdoria, nella doppia finale playoff che ha sancito il ritorno dei blucerchiati nella massima serie. Nella foto sopra: Tripoli col presidente Alberto Saracco.

Per la squadra genovese c’è anche un nome che non ha bisogno di presentazioni: Gaston Andres Javier Cellerino. Alla sua seconda esperienza italiana, dopo quella vissuta nel Livorno di Aldo Spinelli dal 2009 al 2013, il calciatore argentino di origini siciliane è il nuovo attaccante fortemente voluto dal patron Saracco.

Ha 34 anni ed una carriera da giramondo nel calcio che conta. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors (con una stagione anche negli storici rivali del River Plate), arrivò in Italia a gennaio 2009, reduce da 22 reti segnate nel campionato cileno con i Rangers de Talça e destinato alla Lazio. 36 invece furono le presenze col club labronico, con in mezzo esperienze al Celta Vigo, al Racing con Cholo Simeone ed a La Calera in Cile.

Ha già giocato a Genova, dtadio Luigi Ferraris, in Coppa Italia: il Livorno di Serse Cosmi vinse 1-2 con la Sampdoria con gol di Danilevicius all’89° su assist di testa di Cellerino. Nel suo curriculum si registrano importanti esperienze in Cile, nel Santiago Wanderers e nel Deportes Temuco del Presidente Marcelo Salas. In Spagna nel Real Linense. Negli Usa con i Cosmos New York ed in Malesia. Nella foto: Cellerino con il rappresentante per l’Italia Hernan Garin ed il presidente del Ligorna Alberto Saracco.

Per quanto riguarda il girone A, il Pietra Ligure 1956 comunica di avere tesserato in vista di questa ripresa del campionato di Eccellenza altri due giocatori: Oleksii Serhiienko, classe 2002, ed Armando Adrian Wallingre, classe 1998. “Ai nuovi tesserati la società da un caloroso benvenuto nella famiglia biancoceleste” scrive la dirigenza pietrese.