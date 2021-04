Eccellenza: le ragazze dell'Albenga conquistano la prima vittoria in campionato - IVG.it

Albenga. Prima vittoria in campionato per la squadra femminile dell’Albenga guidata da mister Carle, che supera in trasferta, sul terreno del Ceravolo di Lagaccio, la compagine genovese della Superba Femminile “B” con il risultato finale di 1 a 3.

Una prestazione convincente ed un risultato importante, che consente alle ragazze ingaune di incamerare i 3 punti in palio e muovere la classifica.

Le reti dell’Albenga sono state realizzate da Giusto al 12° del primo tempo e, nel secondo tempo, Razzaio e Isoleri al 19°. Al 48° Capello ha siglato il gol delle genovesi.

La formazione iniziale della Superba “B”, allenata da Adriano Prampolini: 1 Turchi, 2 Pedemonte, 3 Strasia, 4 Iacona, 5 Giovinazzo, 6 Miani, 7 Landro, 8 Capello, 9 Ferrando, 10 Iavarone, 11 Assan. A disposizione: 12 De Mattia, 13 Pagano, 14 Biasotti, 15 Marconi, 16 Belsito, 17 Sbardella, 18 Turchi.

L’Albenga guidata da Maurizio Carle si è presentata in campo con: 1 Tonietta, 2 Gerini, 3 Isoleri, 4 Herman, 5 Tacchi, 6 Andreis, 7 Percaccio, 8 Shklyarska, 9 Massone, 10 Giusto, 11 Razzaio. A disposizione: 13 Beviacqua, 14 Bonciolini, 15 Vicinanza, 16 Casciano, 17 De Leo, 18 Masetta. I cambi: 1° st Vicinanza per Massone; 20° st Casciano per Andreis; 37° st Bonciolini per Gerini; 40° st De Leo per Shklyarska.

Prossimo appuntamento domenica 25 aprile, con inizio alle ore 16 presso lo stadio Riva di Albenga, contro la Genova Calcio, reduce dalla sconfitta per 0 a 5 nella partita giocata contro il Vado.

Foto da Albenga1928.it