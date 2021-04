Eccellenza, Cappannelli chiama, Moretti risponde: pari tra Genova Calcio e Cairese

Genova Calcio 1 (25′ Cappannelli) – Cairese 1 (47′ Moretti F)

Genova. Dopo tante discussioni con annessi cambi di format, è ripartito oggi il torneo di Eccellenza. Al “Ferrando” di Genova Campi, Genova Calcio e Cairese si sono affrontate in un match senza esclusione di colpi. Alla fine è stato pareggio. Il momento cruciale della partita è stato prima della mezz’ora del primo tempo: l’espulsione di Colombo ha fatto disputare alla Cairese più di un’ora di gioco con l’uomo in meno. Ma in un match con spazi stretti e su un campo scivoloso non era comunque facile per i genovesi trovare i varchi giusti. La Cairese ha tenuto botta trovando il goal del pari a inizio ripresa. La partita si è poi sviluppata senza che nessuno prevalesse in modo particolare.

L’allenatore dei gialloblù, Mario Benzi, ha puntato sul seguente undici iniziale:

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Tamburello, 7 Tona, 8 Piana, 9 Poggi, 10 Alessi, 11 Pastorino. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti L, 14 Bablyuk, 15 Facello, 16 Tubino, 17 Rizzo, 18 Macagno, 19 Nonnis, 20 Saviozzi.

Il tecnico dei genovesi, Giuseppe Maisano, ha optato per questo starting XI:

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Calvi, 3 Riggio, 4 Capotos, 5 Verardo, 6 Bruzzone, 7 Serinelli, 8 Cappannelli, 9 Vallerga, 10 Nelli, 11 Morando. A disposizione: 12 Brina, 13 Chiriaco, 14 Lobascio, 15 Testore, 16 Volpe, 17 Bonci, 18 Piccarreta, 19 Meazzi, 20 Cusato.

La diretta del match

1′ Fischia puntuale il direttore di gara Ermini di Genova, coadiuvato da Cantoni e Roscelli di Chiavari. Completo rosso con croce bianca per la Genova Calcio. Maglia gialloblù con pantaloncini e calzettoni blu per la Cairese.

5′ Nota tattica. La Cairese gioca con il rombo a centrocampo, con Pastorino ad agire da trequartista. Disposizione analoga per la Genova Calcio. Primi minuti di gara di marca genovese, con i padroni di casa costantemente nella metà campo avversaria. Unica sortita offensiva della Cairese con un lancio di Alessi a cercare in area Pastorino, ma la palla finisce fuori.

8′ Incursione in area di Nelli che viene però chiuso in maniera provvidenziale da Prato, che spazza via.

15′ Fa capolino la Cairese. Corner di Pastorino, colpo di testa di Alessi che finisce alto sopra la traversa.

16′ La Genova Calcio reclama un penalty per uno scontro in area tra Nelli e Boveri. Non è dello stesso avviso la terna arbitrale.

19′ Partita molto spezzettata sia per la densità creata dalle due squadre in mezzo al campo sia per un terreno di gioco scivoloso che non giova né alla stabilità dei giocatori né alle linee di passaggio.

23′ Pastorino si guadagna una punizione sull’out di sinistra e la batte. La traiettoria attraversa pericolosamente lo specchio della porta ma si spegne a lato.

24′ Sul ribaltamento di fronte, Morando si invola verso la porta avversaria. Moraglio esce, ma l’arbitro punisce il contatto di Colombo con Morando con il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.

25′ Vantaggio Genova Calcio! La punizione viene calciata bene da Cappannelli che infila alla sinistra di Moraglio.

30′ Mister Benzi sposta Tona nel ruolo di terzino sinistro al posto di Colombo. Al momento rimangono le due punte di peso Alessi – Poggi.

32′ Tentativo di Morando dal limite dell’area, tiro potente ma centrale che diventa facile preda di Moraglio. Fase di gioco senza sussulti in un match combattuto nel quale è complicato tessere trame di gioco elaborate.

36′ Punizione da posizione centrale di Alessi messa in corner da Dondero. A seguito dell’angolo, occasionissima di Alessi che si ritrova la palla sulla testa da pochi passi ma che non riesce a ribadire in rete.

38′ Ancora Alessi pericoloso di testa. La sfera finisce fuori. L’arbitro aveva ravvisato una posizione di fuorigioco.

42′ Ancora una punizione di Cappannelli. Botta forte respinta da Moraglio e sfera messa in fallo laterale dalla difesa ospite.

45′ Con la medesima puntualità di inizio gara, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

1′ Si riparte. Doppio cambio nelle fila della Cairese, Facello per Tamburello, Moretti L per Tona.

2′ Pareggio Cairese! Sponda di Alessi per Fabio Moretti che con un gran tiro porta il risultato in parità. Sempre modulo 4-3-2 per la Cairese.

6′ Nelli si invola verso la porta, forte contrasto con Boveri. La palla carambola verso Moraglio che riesce a sventare il più classico dei gollonzi. Benzi si gioca la carta Saviozzi, che entra al posto di Poggi.

12′ Piana toccato duro in mezzo al campo rimane a terra. Soccorsi in campo. Il numero 8 si rialza e pare pronto a rientrare.

14′ Giallo per Piana. Secondo giallo per la Cairese dopo quello rimediato in precedenza da Facello.

16′ Match che continua a essere spigoloso. La Genova Calcio prova a impostare, forte anche dell’uomo in più. La Cairese tiene botta e prova a ripartire. Partita appesa al filo degli episodi. Azione della Genova Calcio o ripartenza della Cairese? Sembrano queste le due opzioni più probabili per sbloccare il match.

19′ Maisano manda in campo Lobascio al posto di Morando.

21′ Piana scodella in mezzo. Palla che rimane “di nessuno” all’altezza dell’area piccola. Dondero risolve in presa bassa. Azione confusa anche nell’altra area. Prima di pugno, poi in presa. Moraglio toglie così le castagne dal fuoco.

25′ Espulso il fisioterapista della Cairese. Volpi per Calvi nella Genova Calcio.

30′ Fase combattuta in mezzo al campo. Nonnis entra al posto di Pastorino, Fabio Moretti viene sostituito da Bablyuk.

32′ Cross di Riggio per Lobascio, il quale manca però il tap in vincente.

35′ Via Nelli, dentro Testore nella Genova Calcio. Lobascio viene lanciato in area, uscita provvidenziale di Moraglio che sventa la minaccia, tra le proteste degli ospiti che avrebbero voluto un rigore.

37′ Fulmine a ciel sereno nel magma di un match abbastanza elettrico. Facello fa partire una gran botta da fermo dal cerchio di centrocampo che sorprende Dondero. Pallone di poco a lato.

41′ Fondamentale intercettamento di Boveri in area a sventare una pericolosa trama della Genova Calcio sviluppata sull’out di destra.

48′ Esauriti i tre minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.