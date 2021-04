Eccellenza femminile, successo in rimonta per l'Albenga: 3-2 alla Genova Calcio - IVG.it

Albenga. Ancora un successo per l’Albenga di mister Maurizio Carle, che si ripete dopo la bella vittoria in trasferta della settimana precedente.

Sul campo amico dell’Annibale Riva, le ragazze ingaune superano una buona Genova Calcio per 3-2, aggiudicandosi così i tre punti in palio, in una partita dove entrambe le formazioni non si sono risparmiate in determinazione ed agonismo.

Le bianconere sono state capaci di ribaltare un risultato doppiamente sfavorevole. Infatti le genovesi sono passate in vantaggio al 30° con Repetto, per poi raddoppiare con Stoppani al 37°. Al 38° Giusto ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo, le segnature di Herman al 7° e Lanzetti al 22° hanno permesso all’Albenga di capovolgere il punteggio ed imporsi per 3 a 2.

Un’ottima prova per la squadra femminile dell’Albenga, a testimonianza della continua crescita tecnico-atletica delle ragazze che consente di guardare al futuro con fiducia.

Prossimo appuntamento domenica 2 maggio contro la squadra del Genoa “B”, con inizio alle ore 16 presso lo stadio 25 Aprile di via Gualco a Genova.

Di seguito le formazioni inizialmente scese in campo.

Albenga: 1 Tonietta, 2 Gerini, 3 Isoleri, 4 Herman, 5 Tacchi, 6 Cicero, 7 Percaccio, 8 Shklyarska, 9 Massone, 10 Giusto, 11 Razzaio. A disposizione: 12 Costa, 13 Beviacqua, 14 Bonciolini, 15 Andreis, 16 Lanzetti, 17 De Leo, 18 Masetta, 19 Vicinanza, 20 Casciano. All. Maurizio Carle.

Genova Calcio: 1 Bisanti, 2 Rossato, 3 Carrea, 4 Guerrini, 5 Battaglia, 6 Frediani, 7 Pittaluga, 8 Mavillonio, 9 Repetto, 10 Stoppani, 11 Casciello. A disposizione: 13 Medici, 14 Pertica, 16 Porro, 17 Di Somma, 18 Grattarola. All. Paolo Pistone.

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia).

