Eccellenza femminile, prima sconfitta per il Vado - IVG.it

Vado Ligure. Prima sconfitta in campionato per il Vado, che perde in casa 3 a 1 contro la squadra “B” del Genoa Cfc, società la cui prima formazione milita nel campionato di Serie C.

Al Dagnino è andata in scena una partita molta bella, giocata ad alti ritmi: un ottimo spot per il movimento calcistico femminile, in crescita costante. Per le vadesi, il punto della bandiera è arrivato sullo 0 a 3 al 31° della ripresa: assist di Levratto per Pesce, abile nell’anticipare le avversarie sotto porta ed insaccare. I tentativi di rimonta delle locali, però, non si sono concretizzati.

Il tecnico Nadia Galliano ha schierato questo undici iniziale: Spotorno, De Luca, Araldo, Bernat, Ymeri, Simeoni, Danese, Francese, Pesce, Levratto. A disposizione: Canale, Parodi, Raineri, Ghidetti, Malacrida, Papa, Bonifacino.

In classifica, solamente il Pavia Academy resta a punteggio pieno, a quota 9. Vado e Genoa “B” sono ora affiancate con 6 punti in tre giornate, tanti quanti l’Albenga.

Nel prossimo turno, domenica 2 maggio, le rossoblù riposeranno, dato che il girone conta nove squadre. Torneranno in campo per il turno infrasettimanale, ospiti dell’Albenga.