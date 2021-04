Eccellenza femminile, il Vado non lascia scampo alla Superba "B": 7 a 0 - IVG.it

Vado Ligure. Parte alla grande il campionato di Eccellenza per le ragazze del Vado, con un successo con un risultato netto (7-0) contro le genovesi della Superba, squadra “B”.

Il risultato ottenuto domenica è sicuramente il frutto degli allenamenti svolti negli scorsi mesi, quando le ragazze di mister Galliano hanno continuato a correre ed allenarsi per quattro volte alla settimana senza mai mollare, nonostante le molteplici difficoltà dovute all’emergenza Covid e senza la certezza di poter disputare un campionato.

Le rossoblù scendono in campo con Viglietti, Spotorno, De Luca, Araldo, Bernat, Ymeri, Pesce, Danese, Simeoni, Raineri, Francese. A disposizione ci sono Canale, Ghidetti, Papa, Parodi, Levratto, Malacrida.

Passano appena 4′ ed il Vado va subito in vantaggio con Michela Pesce, ben servita da Simeoni. Rossoblù più volte vicino al raddoppio con Raineri e Ymeri che trovano una Turchi sempre pronta tra i pali. Al 25° Irene Araldo porta il Vado sul 2-0.

Nella seconda frazione di gioco le rossoblù confermano la superiorità nei confronti delle avversarie e dopo appena 3′, con un gran tiro da fuori area, Ymeri segna il 3-0. Giusto il tempo di riprendere il gioco ed è ancora Pesce a mettere la palla in rete per il 4 a 0.

Al 50° Galliano sostituisce Francese con Levratto. Al 60° altri due cambi nel Vado: entrano in campo Ghidetti per Ymeri e Parodi per Raineri. Al 63° arriva la tripletta per Michela Pesce, ed è 5-0 Vado. Al 70° doppia sostituzione con Danese che lascia il posto a Papa e Pesce per Malacrida. All’86° arriva il gol di Valeria Parodi (6-0) e 2′ più tardi Ghidetti firma il definitivo 7-0.

Soddisfatta a fine gara mister Galliano per la prestazione delle sue ragazze. Tra le fila rossoblù molta soddisfazione nel vedere rientrare a Vado ben sette giocatrici (Irene Araldo, Noelia De Luca, Raffaella Ghidetti, Michela Pesce, Valeria Parodi, Ilaria Simeoni, Olivia Stevanin) che in passato avevano già vestito questa maglia e che dopo esperienze varie in altri club hanno deciso di ritornare.

Appuntamento a domenica prossima con le rossoblù impegnate in trasferta contro la Genova Calcio.