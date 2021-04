Eccellenza femminile: il Vado ne fa cinque alla Genova Calcio - IVG.it

Vado Ligure. Si è conclusa la seconda giornata di campionato per l’Eccellenza femminile, con Vado e Pavia al comando della classifica a punteggio pieno dopo le partite di domenica scorsa, vinte rispettivamente con Genova Calcio e Superba.

Per le ragazze del Vado, il gol del vantaggio arriva al 16° del primo tempo con Michela Pesce, che trova la conclusione vincente dopo aver dribblato tre avversarie. Passano pochi minuti e le rossoblù raddoppiano con uno splendido gol al volo di Michela Levratto.

Al 25° ancora Michela Levratto appoggia la palla in rete con un colpo di testa su assist di Francesca Malacrida e firma la sua doppietta.

Nella ripresa, mister Galliano sostituisce Michela Levratto con Anna Raineri all’8° e Malacrida con Ymeri al 13°. Al 14° arriva la doppietta anche per Michela Pesce che, con una sovrapposizione sulla fascia destra, si invola verso la porta e segna il 4-0.

Al 19°, dopo un intervento irregolare su Simeoni, il direttore di gara assegna un calcio di punizione alle rossoblù che Ymeri piazza sotto la traversa per il definitivo 5-0. Poi, nell’ultima parte della gara, mister Galliano sostituisce Ghidetti e Simeoni per Papa e Parodi al 29° e Pesce per Francese al 41°.

Sul campo della Genova Calcio, il Vado allenato da Galliano si è presentato con Viglietti, Spotorno, De Luca, Araldo, Bernat, Malacrida, Simeoni, Danese, Ghidetti, Pesce, Levratto; a disposizione Canale, Ymeri, Raineri, Parodi, Papa, Francese, Bonifacino.

Il prossimo impegno delle vadesi è in agenda domenica 25 aprile, alle ore 16, contro il Genoa CFC al Dagnino.