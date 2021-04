Eccellenza femminile: il Genoa passa 1-3 contro il Vado Fc - IVG.it

Sul Dagnino di Quiliano tirato a lucido per l’occasione, le grifoncine allenate da mister Paganini coadiuvato da De Guglielmi passano, non senza qualche patema, grazie alle reti di Pigato e Vacchino, oltre a un autogol e dopo due vittorie su due nella prossima giornata se la vedranno con l’Albenga.

Dopo la vittoria all’esordio in campionato contro il Football Genova Calcio è giunta così anche la seconda affermazione.

Nel primo tempo la supremazia genoana è parsa notevole ed in parte accentuata e favorita da due errori in uscita dal basso (evviva il modismo!) delle padrone di casa, per il giusto parziale di 0 a 2.

Ben altra musica nella seconda frazione di gioco, rigore a parte. E’ stata lesta la Pesce a girare di destro un bel traversone della Levratto (un cognome nobile e noto) così come è salita in cattedra a centrocampo Mirella Ymeri, sorella del grande Arturo ex Savona e Imperia, ora al Rapallo Rivarolese.

Un bel XXV Aprile di sport, nel segno della ripresa, allietato dalla simpatica ed affettuosa presenza dei coniugi Tarabotto.

Calcio, Eccellenza femminile: Vado vs Genoa

Una bella giornata all’insegna del Rossoblù, Circolo compreso!