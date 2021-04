È uscito l’album delle figurine del Savona Hockey Club

Savona. Il Savona Hockey Club è un fiume in piena, un continuo susseguirsi di iniziative e novità. Per i piccoli biancoverdi è stato lanciato l’album delle figurine. Il primo in casa Savona HC: un album che comprende le Under femminili e maschili dai 6 ai 18 anni di età.

Un’iniziativa divertente che ha coinvolto tutta la società, dai piccoli atleti ai dirigenti, continuando per le eccellenze nate nel Savona e che hanno meritatamente spiccato il volo.

Il club biancoverde vanta un team collaborativo e che in breve tempo ha ideato e messo a punto questa iniziativa, come spiega il presidente Massimo Pavani: “È stato divertente mettere insieme tutti i bimbi e i ragazzi di età diverse, abbiamo fatto e rifatto molte foto, mi sento molto fiero della collaborazione di tutti, della voglia di mettersi in gioco e la felicità dei nostri ragazzi è una cosa che non ha prezzo”.

L’album è un progetto finanziato interamente dagli allenatori e dal presidente; il ricavato andrà nel salvadanaio per le future iniziative giovanili. Album e figurine si possono trovare esclusivamente presso la società.