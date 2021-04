Difesa litorale alassino, le categorie a Melgrati: "Non vogliamo polemizzare, ma solo sensibilizzare sul tema" - IVG.it

Alassio. Si arricchisce di una nuova “puntata” il botta e risposta tra il sindaco di Alassio Marco Melgrati e le associazioni di categoria del settore balneare della città del Muretto.

“Prendiamo con vivo stupore la nota stampa del sindaco di Alassio – scrivono in una nota congiunta i presidenti delle varie associazioni che riuniscono i balneari-, rivolta alla lettera ricevuta a firma delle categorie economiche della città inerente alla difesa del litorale. La nostra comunicazione non aveva intenti polemici ma l’intenzione era semplicemente quella di evidenziare la preoccupazione che tutte le categorie economiche che animano la nostra città, hanno su un tema di grande importanza come la difesa della costa”.

Le associazioni di categoria cercano quindi di gettare acqua sul fuoco dopo che il primo cittadino, nella giornata di ieri, era intervenuto con un comunicato molto duro: “Da tempo il Comune ha dato incarico ad un pool di esperti per valutare le scelte migliori. Ci sono o ci fanno?” aveva scritto Melgrati riferendosi alle associazioni più critiche.

Che oggi tornano a precisare: “Non solo in quanto essa rappresenta la prima difesa dell’abitato, ma anche perchè garantendo un litorale protetto e con la maggiore profondità possibile, si può dare la possibilità di un’ offerta turistica sempre all’altezza del nome di Alassio. Proprio per questa attenzione inviamo le nostre preoccupazioni alla politica. Quanto scritto al sindaco non era sicuramente una critica all’operato di nessuno ma voleva essere uno sprone ancor maggiore, per una scelta che senz’altro sarà attenta, ponderata ma difficile”.

“Ci auguriamo di poter utilizzare tutti gli organi di informazione, dalla pagina ufficiale del Comune di Alassio agli addetti stampa, per promuovere presto, grazie a scelte lungimiranti, una nuova offerta turistica all’ altezza del nome e del prestigio della nostra città” concludono.