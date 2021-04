Dentro una forma di groviera - IVG.it

C’era quel cartone animato, quando eravamo bambini noi, che si chiamava Tom e Jerry. Lo schema era sempre lo stesso. Il tonto gatto Tom cercava in tutti i modi e invano, di catturare il topo Jerry, un gran furbacchione di topo. In una delle puntate il topo Jerry rimaneva intrappolato in una forma di groviera e girovagava tra i tunnel ed i buchi del formaggio senza trovare la via d’uscita.

A me il groviera non piace. E’ un formaggio da fanciulline delicate, a me piacciono grassi e puzzolenti.

Ma da bambina prendevo la fetta e mangiucchiavo piano intorno al buco, poi ci guardavo dentro cercando il topo Jerry da liberare.

Temo che la nostra vita stia diventando una grossa forma di groviera. E questa volta, vedete, non faccio neanche i soliti giri di parole, ai quali magari vi ho abituati.

Niente colpi di scena. Niente fuochi d’artificio.

E non parlo di prigionia, di bocche tappate, di scuola saltata, di lavoro che ci viene tolto, di vaccini o di proteste di piazza.

Ma vado a comprare il pane. E il panettiere non c’è più.

Quel signore noioso che veniva ad ogni manifestazione, e faceva mille domande ,non c’è più.

Il cinema è vuoto.

Il teatro è vuoto.

La musica tace.

La vecchina che dava da mangiare ai gatti non c’è più.

Il papà di Anna non c’è più.

Il mio nonnino non c’è più.

E sono tutti spariti nel nulla. PUFF!! Volatilizzati nel nulla all’improvviso che quasi non ci credi.

E infatti vai a comprare il pane. E trovi un buco.

Cerchi tra i gatti miagolanti chi li sfami. Ma c’è un buco.

Guardi a capotavola alla domenica . E c’è una voragine.

Finirà. E saremo come Jerry nella forma di groviera.

Intrappolati in un mondo che non è più quello di prima e che ci lascia senza fiato per i buchi che ci para davanti.

Come uscirne?

Jerry ne usciva mangiando. Ma a me il groviera proprio non piace.

